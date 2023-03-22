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Сегодня, 20:08

Тренер футболисток Медведь поделилась эмоциями от исполнения гимна РФ на турнире в Дакке

Алина Савинова
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Старший тренер сборной России Елена Медведь рассказала, что игроки команды испытали гордость во время исполнения гимна страны перед матчем чемпионата Федерации футбола Южной Азии среди игроков до 17 лет против Бангладеша.

«Начать с победы — очень приятно, как вы правильно подметили, это придает уверенности. Соперник не удивил, мы примерно понимали, что нас ждет много борьбы, что соперник будет цепким и наглым. Какие были чувства во время исполнения гимна России? Конечно, это значимое событие для нас и для страны. Ощущение гордости было», — приводит ТАСС слова Медведь.

В первом матче турнира, который прошел 22 марта, россиянки победили команду Бангладеш со счетом 3:0.

Источник: https://tass.ru/sport/17343347
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