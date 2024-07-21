Тренер женского «Зенита» о кричалке про позор российского футбола на матче Суперлиги: «Это эмоции фанатов»

Тренер женской команды «Зенита» Ольга Порядина в разговоре «СЭ» отреагировала на скандирование болельщиков «Спартака».

«Зенит» одержал победу над «Спартаком» в матче 14-го тура женской Суперлиги-2024 — 4:1. Игра проходила на стадионе «Академия Спартак имени Ф. Черенкова» в Москве.

— Вы понимаете поведение болельщиков «Спартака», которые скандировали: «Зенит» — позор российского футбола"?

— Мы одна структура, мы — «Зенит». Но то, что кричат сейчас болельщики «Спартака», завтра могут кричать фанаты другой команды. Они переживают за свой клуб. То, что они кричат — это их эмоции. Я была больше вовлечена в игру и слышала только своих болельщиков, — сказала Порядина «СЭ».

«Зенит» с 35 очками лидирует в турнирной таблице Суперлиги. У «Спартака» 24 балла и пятая строчка.