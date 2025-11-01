Видео
Тренер женской команды призналась, что выбирала состав на матчи с помощью ИИ

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер команды «ОЛ Рейн» Лора Харви рассказала, что в межсезонье использовала ChatGPT для получения тактических консультаций.

«А потом я спросила: «Какую формацию нужно использовать, чтобы победить команды NWSL?» И мне ChatGPT рассказал по какой тактике будут играть все команды в лиге. В матчах против двух команд ИИ посоветовал мне действовать в пять защитников. Так я и сделала. Без шуток, поэтому я так и сделала. Я подумала: «Хм, давай посмотрим». Это было в начале сезона. И я сказал тренерскому штабу: «Я не шучу». Мой штаб изучил предложенную нейросетью схему, чтобы понять, как она подходит команде. Нам понравилось. И это сработало — мы выиграли».

Там не было инструкций, как играть, что делать или что-то в этом роде. Там были просто советы. Это побудило меня задуматься. И тогда я действительно задумалась», — рассказала Харви в подкасте «Soccerish Podcast».

«ОЛ Рейн» в этом сезоне набрала 38 очков в 25 матчах и занимает 4-е место в женской лиге США.

Харви с «ОЛ Рейн» трижды выигрывала регулярный чемпионат NWSL (2014, 2015 и 2022), а также трижды признавалась лучшим тренером года.

