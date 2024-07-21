Тренер женской команды «Зенита» допустила уравнивание зарплат мужчин и женщин в футболе

Тренер женской команды «Зенита» Ольга Порядина прокомментировала «СЭ» разницу зарплат мужчин и женщин в футболе.

— Женщины несправедливо мало зарабатывают в футболе, в отличие от мужчин?

— Был случай, когда сборная США протестовала, чтобы добиться премиальных зарплат на уровне мужчин. Но у нас другой менталитет. Мы не обращаем на это внимание и зарплаты не обсуждаем.

— Верите, что ближайшем будущем зарплаты могут уравнять?

— Думаю, когда-нибудь плюс-минус это может случиться, — сказала Порядина «СЭ».

«Зенит» с 35 очками лидирует в турнирной таблице Суперлиги.