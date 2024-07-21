Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Женский футбол. Новости
Новости
Статьи
Таблица ЖФЛ
Календарь ЖФЛ
Главная
Футбол
Женский футбол

Сегодня, 21:55

Тренер женской команды «Зенита» допустила уравнивание зарплат мужчин и женщин в футболе

Зарина Халимхонова
Telegram Дзен

Тренер женской команды «Зенита» Ольга Порядина прокомментировала «СЭ» разницу зарплат мужчин и женщин в футболе.

— Женщины несправедливо мало зарабатывают в футболе, в отличие от мужчин?

— Был случай, когда сборная США протестовала, чтобы добиться премиальных зарплат на уровне мужчин. Но у нас другой менталитет. Мы не обращаем на это внимание и зарплаты не обсуждаем.

— Верите, что ближайшем будущем зарплаты могут уравнять?

— Думаю, когда-нибудь плюс-минус это может случиться, — сказала Порядина «СЭ».

«Зенит» с 35 очками лидирует в турнирной таблице Суперлиги.

Футбол
4
Обсудить
Читайте также
Экс-футболист сборной Бразилии Андре Сантос сыграл за «Сокол» из Сельца
Джейк Пол нокаутировал заменившего Майка Тайсона экс-бойца UFC Перри
В Самаре участников нападения на депутата Госдумы поместили под стражу
Скандалы с Венделом и Клаудиньо, как «Зенит» избавляется от бразильцев
Мощный ливень накрыл Москву
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Тренер женского «Зенита» о кричалке про позор российского футбола на матче Суперлиги: «Это эмоции фанатов»

Тренер женской команды «Зенита» — о стереотипах: «У нас пока не укладывается, что женщина может управлять мужчинами»