Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Женский футбол. Новости
Новости
Статьи
Таблица ЖФЛ
Календарь ЖФЛ
Главная
Футбол
Женский футбол

Судейство

Сегодня, 22:19

Тренер «Зенита» — об арбитре Опейкиной: «В Европе женщина стала пилотом, но мужчины же садятся в этот самолет»

Зарина Халимхонова
Telegram Дзен

Тренер женской команды «Зенита» Ольга Порядина в разговоре «СЭ» поддержала арбитра Веру Опейкину.

— Недавно Вера Опейкина получила много критики в свой адрес. Женщина-арбитр — допустимо в мужском футболе?

— Начали допускать женщин к судейству мужского футбола, как наше восприятие опять делит мужчин и женщин. Это арбитр. И не важно, какой у него пол. Хотелось бы прийти к тому, чтобы искоренить эту тенденцию или стереотип. В Европе уже женщина стала пилотом, но мужчины же садятся в этот самолет. И в футболе нужно это исправлять. Не факт, что в этой игре настолько бы не ошибся мужчина-судья. Это человеческий фактор. Все ошибаются. Если бы мужчина судил женскую лигу, то здесть кто-то был бы доволен, кто-то — нет. Думаю, в скором времени этот стереотип может уйти, — сказала Порядина «СЭ».

После матча 28-го тура первой лиги «Енисей» — «СКА-Хабаровск» (0:3) главный тренер красноярцев Андрей Тихонов выразил недовольство тем, что Веру Опейкину назначили на игру с участием его команды. Тренер раскритиковал назначение на встречу женщины и посоветовал «отправить ее в Махачкалу», чтобы она «там тренировалась судить».

Андрей Тихонов
Футбол
Вера Опейкина
5
Обсудить
Читайте также
Экс-футболист сборной Бразилии Андре Сантос сыграл за «Сокол» из Сельца
Джейк Пол нокаутировал заменившего Майка Тайсона экс-бойца UFC Перри
В Самаре участников нападения на депутата Госдумы поместили под стражу
Скандалы с Венделом и Клаудиньо, как «Зенит» избавляется от бразильцев
Мощный ливень накрыл Москву
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Тренер женской команды «Зенита» — о стереотипах: «У нас пока не укладывается, что женщина может управлять мужчинами»