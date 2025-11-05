В Госдуме с осторожным оптимизмом относятся к возможному допуску женской футбольной сборной России до международных соревнований

5 ноября, 12:50
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о возможном допуске женской сборной России по футболу до международных соревнований в 2026 году.
Ранее Sport Baza сообщила, что ФИФА и УЕФА изучают вариант допуска женской национальной команды к отбору ЧМ-2027.
«Это новая версия старого телефона. Раньше мы слышали про возможное возращение детских и юношеских сборных, сейчас новая история про женскую сборную. ФИФА и УЕФА неоднократно рассматривали возможное наше возвращение, но поднималась маленькая волна негодующих, которые категорически высказываются за наше возращение. Поэтому футбольные функционеры давали заднюю. Неоднократно поднимался вопрос по нашему возвращению, но воз и ныне там. Поэтому с осторожным оптимизмом отношусь к данной новости», — сказал Свищев «СЭ».
Все российские клубы и сборные с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.
