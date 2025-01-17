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В Госдуме считают, что угрозы в адрес польской футболистки «Зенита» исходят от нездоровых людей

Владислав Маслов
Корреспондент
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Угрозы в адрес польской футболистки «Зенита» Габриэлы Гживиньской исходят от людей с неустойчивой психикой, считает олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее Гживиньская рассказала Sport24, что спустя некоторое время после перехода в «Зенит» на родине про нее стали говорить и писать гадости на телевидении и в прессе, а в комментариях использовали нецензурные слова и угрожали.

«К сожалению, и у нас, и в мире есть люди, которые такие события воспринимают очень буквально и начинают тем или иным людям угрожать. Это явно делают не очень здоровые люди, поэтому я бы не сказала, что это специфика только польских болельщиков. У нас иногда тоже поступают угрозы совсем за другие вещи.

Тут вопрос в острой ситуации в данный момент времени. Она приехала домой, потом уехала обратно, СМИ каким-то образом это подсветили. Люди на это начинают реагировать комментариями. Это все идет волнами, идет обострение, и появляются угрозы, комментарии. Потом все заканчивается. Думаю, что здравых людей больше, это дело людей с не очень устойчивой психикой», — сказала Журова ТАСС.

28-летняя Гживиньская выступает за «Зенит» с 2021 года, став за это время трехкратной чемпионкой России. За сборную Польши она провела 55 матчей, забив 2 мяча.

Источник: ТАСС
ФК Зенит
Светлана Журова
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