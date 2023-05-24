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Сегодня, 16:28

В Киргизии сравнили организацию турнира развития УЕФА в России с отбором на Игры в Азии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Старший тренер женской юношеской сборной Киргизии Загид Валиев заявил, что уровень организации турнира развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Волгограде сравним с олимпийским отбором, проводимым Азиатской конфедерацией футбола.

«Нашу игру мы видели, мы ничего не показали, просто были физически не готовы. Организация турнира великолепная, здесь даже разговоров не может быть. Организация на уровне олимпийского отбора в Азии. Следующий матч у нас с командой Узбекистана, мы с ними уже играли, тоже хорошая команда. Ничего, настроим девочек после такого поражения. Думаю, что сказались переезд и дорога, у троих девчонок были травмы, пока лечились, они почти не работали, а это игроки основы», — приводит слова Валиева ТАСС.

24 мая сборная Киргизии проиграла команде России со счетом 0:16 в матче первого тура турнира развития УЕФА в Волгограде.

Источник: https://tass.ru/sport/17831915
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