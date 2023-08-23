В «Париже» следили за Абдуллиной со времен ее выступления за «Локомотив»

Скаут-директор «Парижа» Антуан Феррейра заявил, что в клубе рады переходу из «Челси» российской футболистки Алсу Абдуллиной.

22-летняя россиянка будет выступать за «Париж» на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано на один сезон.

«Да, конечно, мы очень рады. Мы уже следили за ней, когда она играла за «Локомотив». Так что этой возможности пришлось ждать два долгих года. Мы искренне верим, что она может стать одним из лучших левых защитников в лиге и поможет нам быть более конкурентоспособными», — приводит ТАСС слова Феррейры.

Абдуллина выступала за «Челси» с декабря 2021 года. В минувшем сезоне она сыграла 6 матчей за синих, проведя на поле 116 минут. Россиянка является двукратной чемпионкой Англии, а также обладательницей Кубка Англии в составе «Челси».

За «Локомотив» Абдуллина играла в сезоне-2020/21. Вместе с московской командой футболистка стала чемпионкой России.