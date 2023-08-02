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Сегодня, 19:56

В «Париже» заявили, что работают над переходом Абдуллиной из «Челси»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Париж» работает над переходом российской полузащитницы Алсу Абдуллиной из «Челси».

«Перейдет ли россиянка Алсу Абдуллина на правах аренды в «Париж» из «Челси»? Мы не можем сказать вам, присоединится ли Алсу к «Парижу», потому что работаем над этим. Я могу только подтвердить вам, что мы заинтересованы в ней, будем очень рады предоставить ей возможность проявить свой талант в одной из лучших лиг мира», — приводит ТАСС слова пресс-служба французского клуба.

Ранее сообщалось, что 22-летняя россиянка перейдет на правах аренды в «Париж».

В прошедшем сезоне Абдуллина сыграла 6 матчей за «Челси», проведя на поле 116 минут. Она играет за клуб с 2021 года, контракт рассчитан до июня 2024 года. Абдуллина дважды становилась чемпионкой Англии.

Источник: ТАСС
ФК Челси
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