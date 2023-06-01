В РФС объяснили, почему решили проводить Суперкубок России среди женских команд в Москве

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался об организации матча за Суперкубок России среди женских команд.

«Так как предыдущий титульный матч — за Кубок России, в котором также встречались ЦСКА и «Зенит», — состоялся в Петербурге на «Газпром-Арене», то суперкубок мы решили провести в Москве, на стадионе армейцев — на «ВЭБ-Арене». Мы готовим большую развлекательную программу, приглашаем всех посетить матч. Уверен, что игра пройдет на высоком уровне и будет интересна для зрителей», — цитирует Митрофанова ТАСС.

В матче за Суперкубок России сыграют чемпион России «Зенит» и победитель Кубка страны ЦСКА. Действующим обладателем Суперкубка является женская команда «Локомотива». В 2022 году она в финале обыграла «ЦСКА» (2:1).