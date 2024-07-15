В РФС ответили на вопрос о будущих товарищеских матчах женской сборной России

Заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина в комментарии для «СЭ» ответила на вопрос о будущих товарищеских матчах женской сборной России.

«Мы ведем работу по будущим матчам, чтобы все окна ФИФА заполнялись. Для нас важно оставаться в повестке и проводить матчи. Институт сборных должен продолжать работать. Как только договоримся о проведении матчей, все расскажем», — сказала Посиренина «СЭ».

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.