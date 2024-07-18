В РФС рассказали о переговорах о сотрудничестве с Федерацией футбола КНДР

Заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина рассказала, что Российский футбольный союз (РФС) и Федерация футбола КНДР ведут переговоры о сотрудничестве с целью проведения товарищеских матчей.

Женские сборные России и КНДР провели два товарищеских матча в столице России. Обе встречи прошли на стадионе «Москвич». 12 июля игра завершилась победой футболисток КНДР (3:0), а 15-го числа — ничьей (0:0).

«Будем рассматривать и обсуждать разные варианты, есть и другая вертикаль — мужские сборные, юниорские. Продолжим вести этот диалог», — цитирует Посиренину ТАСС.

Ранее она рассказала, что до вылета на родину женская сборная КНДР сможет посетить Красную площадь.