В РФС рассказали о переговорах о сотрудничестве с Федерацией футбола КНДР

Сегодня, 10:40
Заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина рассказала, что Российский футбольный союз (РФС) и Федерация футбола КНДР ведут переговоры о сотрудничестве с целью проведения товарищеских матчей.
Женские сборные России и КНДР провели два товарищеских матча в столице России. Обе встречи прошли на стадионе «Москвич». 12 июля игра завершилась победой футболисток КНДР (3:0), а 15-го числа — ничьей (0:0).
«Будем рассматривать и обсуждать разные варианты, есть и другая вертикаль — мужские сборные, юниорские. Продолжим вести этот диалог», — цитирует Посиренину ТАСС.
Ранее она рассказала, что до вылета на родину женская сборная КНДР сможет посетить Красную площадь.