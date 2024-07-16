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Сегодня, 08:00

В РФС высказались о проведении товарищеских матчей с женской сборной КНДР

Сергей Жуков
корреспондент
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Заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина в комментарии для «СЭ» высказалась о проведении двух товарищеских матчей между женскими сборными России и КНДР.

«Всем приятно играть с топовыми сборными. Это возможность попробовать себя с сильным соперником. Каждый матч ответственный, к каждому матчу готовимся. Такой соперник, который находится на 10 месте в рейтинге ФИФА — это дополнительная мотивация. С одной стороны, тяжело после первого матча собраться, когда проиграл 0:3. Но мы же сразу понимали и готовились к тому, что будем играть 2 матча. Хотели сыграть в полную силу и показать результат». — сказала Посиренина «СЭ».

В первой товарищеской игре россиянки уступили сборной КНДР со счетом 0:3. Вторая игра закончилась нулевой ничьей.

РФС
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