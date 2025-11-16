В «Рубине» прокомментировали инцидент с 11-летней футболисткой. Клуб возьмет на себя восстановление

16 ноября, 19:55
В пресс-службе «Рубина» ответили на вопрос об инциденте с переломом ноги у 11-летней футболистки академии казанской команды.
«Футбол — контактный вид спорта, поэтому подобные инциденты случаются. Ребенок получил травму во время тренировки. На данный момент клуб находится в переговорах по досудебному урегулированию ситуации, и готов взять на себя весь объем по восстановлению и реабилитации ребенка», — сообщили в пресс-службе «Рубина».
На тренировке в академии казанского «Рубина» 11-летняя футболистка получила перелом ноги. Тренер команды Юлия Балыкова в качестве наказания заставила девочку перетаскивать тяжелые ворота
Помню были мелкие и висели мы по приколу на обычной "миньке" и упало все это на зубы новичку,скорая аж приехала,печаль была,мы все "отхватили",но хоть с зубами остались...
Это все хорошо,но как бэ и "тренерше" пи@ды бы надо!
Ох... От падения ворот уже несколько смертей было...
Об чём и речь. Мы всего не знаем.
понял, спасибо
Где-то в другом месте было интервью с девочкой - тренер отправила её и подругу вдвоём переносить ворота. Они стали их опускать и не удержали.
Скорее всего, у 11-летних девчонок на тренировке были ворота 3*2 метра, они весят под 60 кг. 6-8 мальчишек такого возраста нормально справляются - аккуратно опускают, переносят, поднимают. Но поручать такое двум девочкам - это или тупость или жестокость. Они не смогут их удержать от падения, когда начнут опускать из стоячего положения в лежачее для переноса. Собственно, это и случилось. В каком-то смысле, повезло - могло перекладиной ударить по голове или позвоночнику, последствия были бы жуткие.
Ворота, на которых девочки занимаются, весят значительно меньше. Но, если это правда и если бедняжка получила травмы именно в результате этой дичи, несомненно это подсудное дело.
к сожалению из новости непонятно как именно получила. я вообще сначала подумал, что ее с травмой уже заставили ворота таскать
Если всё было именно так и если девочка, дай ей Бог здоровья, получила травму именно в результате этого, безусловно.
футбольные ворота весят до 250 кг, обычные по 120. Нужно расследование, если подобное было, то конечно уголовка и пожизненное отрастрание.
Тренер команды Юлия Балыкова в качестве наказания заставила девочку перетаскивать тяжелые ворота это за дичь такая? это подсудное дело?
