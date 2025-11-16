Видео
16 ноября, 19:55

В «Рубине» прокомментировали инцидент с 11-летней футболисткой. Клуб возьмет на себя восстановление

Артем Бухаев
Корреспондент

В пресс-службе «Рубина» ответили на вопрос об инциденте с переломом ноги у 11-летней футболистки академии казанской команды.

«Футбол — контактный вид спорта, поэтому подобные инциденты случаются. Ребенок получил травму во время тренировки. На данный момент клуб находится в переговорах по досудебному урегулированию ситуации, и готов взять на себя весь объем по восстановлению и реабилитации ребенка», — сообщили в пресс-службе «Рубина».

На тренировке в академии казанского «Рубина» 11-летняя футболистка получила перелом ноги. Тренер команды Юлия Балыкова в качестве наказания заставила девочку перетаскивать тяжелые ворота

13

  • Alan Makoev

    КАждое чмо которое тут пишет про тренера гадости..Вы о спорте говорите,истерички..раздули тут..вот у кого не сыновья,а геи.

    16.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Помню были мелкие и висели мы по приколу на обычной "миньке" и упало все это на зубы новичку,скорая аж приехала,печаль была,мы все "отхватили",но хоть с зубами остались...

    16.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Это все хорошо,но как бэ и "тренерше" пи@ды бы надо!

    16.11.2025

  • Gordon

    Ох... От падения ворот уже несколько смертей было...

    16.11.2025

  • Gordon

    Об чём и речь. Мы всего не знаем.

    16.11.2025

  • Иван

    понял, спасибо

    16.11.2025

  • Alexander Malygin

    Где-то в другом месте было интервью с девочкой - тренер отправила её и подругу вдвоём переносить ворота. Они стали их опускать и не удержали.

    16.11.2025

  • Alexander Malygin

    Скорее всего, у 11-летних девчонок на тренировке были ворота 3*2 метра, они весят под 60 кг. 6-8 мальчишек такого возраста нормально справляются - аккуратно опускают, переносят, поднимают. Но поручать такое двум девочкам - это или тупость или жестокость. Они не смогут их удержать от падения, когда начнут опускать из стоячего положения в лежачее для переноса. Собственно, это и случилось. В каком-то смысле, повезло - могло перекладиной ударить по голове или позвоночнику, последствия были бы жуткие.

    16.11.2025

  • Gordon

    Ворота, на которых девочки занимаются, весят значительно меньше. Но, если это правда и если бедняжка получила травмы именно в результате этой дичи, несомненно это подсудное дело.

    16.11.2025

  • Иван

    к сожалению из новости непонятно как именно получила. я вообще сначала подумал, что ее с травмой уже заставили ворота таскать

    16.11.2025

  • Gordon

    Если всё было именно так и если девочка, дай ей Бог здоровья, получила травму именно в результате этого, безусловно.

    16.11.2025

  • Millwall82

    футбольные ворота весят до 250 кг, обычные по 120. Нужно расследование, если подобное было, то конечно уголовка и пожизненное отрастрание.

    16.11.2025

  • Иван

    Тренер команды Юлия Балыкова в качестве наказания заставила девочку перетаскивать тяжелые ворота это за дичь такая? это подсудное дело?

    16.11.2025

    ФК Рубин (Казань)
