В «Рубине» прокомментировали инцидент с 11-летней футболисткой. Клуб возьмет на себя восстановление

В пресс-службе «Рубина» ответили на вопрос об инциденте с переломом ноги у 11-летней футболистки академии казанской команды. «Футбол — контактный вид спорта, поэтому подобные инциденты случаются. Ребенок получил травму во время тренировки. На данный момент клуб находится в переговорах по досудебному урегулированию ситуации, и готов взять на себя весь объем по восстановлению и реабилитации ребенка», — сообщили в пресс-службе «Рубина». На тренировке в академии казанского «Рубина» 11-летняя футболистка получила перелом ноги. Тренер команды Юлия Балыкова в качестве наказания заставила девочку перетаскивать тяжелые ворота

Alan Makoev КАждое чмо которое тут пишет про тренера гадости..Вы о спорте говорите,истерички..раздули тут..вот у кого не сыновья,а геи. 16.11.2025

ЗГ из БАНИ Помню были мелкие и висели мы по приколу на обычной "миньке" и упало все это на зубы новичку,скорая аж приехала,печаль была,мы все "отхватили",но хоть с зубами остались... 16.11.2025

ЗГ из БАНИ Это все хорошо,но как бэ и "тренерше" пи@ды бы надо! 16.11.2025

Gordon Ох... От падения ворот уже несколько смертей было... 16.11.2025

Gordon Об чём и речь. Мы всего не знаем. 16.11.2025

Иван понял, спасибо 16.11.2025

Alexander Malygin Где-то в другом месте было интервью с девочкой - тренер отправила её и подругу вдвоём переносить ворота. Они стали их опускать и не удержали. 16.11.2025

Alexander Malygin Скорее всего, у 11-летних девчонок на тренировке были ворота 3*2 метра, они весят под 60 кг. 6-8 мальчишек такого возраста нормально справляются - аккуратно опускают, переносят, поднимают. Но поручать такое двум девочкам - это или тупость или жестокость. Они не смогут их удержать от падения, когда начнут опускать из стоячего положения в лежачее для переноса. Собственно, это и случилось. В каком-то смысле, повезло - могло перекладиной ударить по голове или позвоночнику, последствия были бы жуткие. 16.11.2025

Gordon Ворота, на которых девочки занимаются, весят значительно меньше. Но, если это правда и если бедняжка получила травмы именно в результате этой дичи, несомненно это подсудное дело. 16.11.2025

Иван к сожалению из новости непонятно как именно получила. я вообще сначала подумал, что ее с травмой уже заставили ворота таскать 16.11.2025

Gordon Если всё было именно так и если девочка, дай ей Бог здоровья, получила травму именно в результате этого, безусловно. 16.11.2025

Millwall82 футбольные ворота весят до 250 кг, обычные по 120. Нужно расследование, если подобное было, то конечно уголовка и пожизненное отрастрание. 16.11.2025