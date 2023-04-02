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Сегодня, 13:24

В SAFF назвали выгодным участие национальной команды России в чемпионате среди футболисток до 17 лет

Алина Савинова
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В пресс-службе Федерации футбола Южной Азии заявили, что участие женской сборной России в чемпионате среди игроков до 17 лет сделало турнир более конкурентоспособным.

«Участие России в женском чемпионате SAFF среди игроков до 17 лет было выгодно для SAFF во многих отношениях. Поскольку этот чемпионат был подготовкой к отборочным играм на чемпионат Азии 2024 года среди женщин до 17 лет, участие России определенно помогло нашим командам лучше подготовиться к этому событию. Россия лучше, чем наши команды в регионе SAFF. Это дало нашим командам хорошее представление о том, что их ждет в матчах против команд с более высоким рейтингом», — приводит ТАСС слова представителей пресс-службы SAFF.

Чемпионат завершился 28 марта в Бангладеш. Сборная России стала победителем турнира, набрав 12 очков в четырех матчах.

Источник: https://tass.ru/sport/17428669
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