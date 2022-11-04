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Женский футбол

Сегодня, 19:33

В «Зените» назвали лучшей рекламой женского футбола финальный матч против ЦСКА

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от ЦСКА в финале женского Кубка России по футболу (1:2).

«Лучшая реклама женского футбола: небывалая в России посещаемость матча женских команд, бескомпромиссная борьба с первой и до последней минуты, два разных тайма, красивейший второй гол ЦСКА, который можно смотреть снова и снова, неудавшиеся яростно попытки «Зенита» спасти игру. Увидели все, за что мы любим футбол! Надеюсь, что матч не только войдет в историю посещаемости и красоте, но и будет примером для других, куда можно и нужно двигаться», — сказал Медведев «СЭ».

«Зенит» второй год подряд уступают в финале Кубка России. В прошлом году команда проиграла «Локомотиву (0:1). ЦСКА во второй раз в своей истории выиграл турнир.

ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
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