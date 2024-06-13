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Вратарь ЦСКА Эльвира Тодуа — о победе в Суперкубке России: «Три года этот трофей не давался»

Александр Чурилин
Ответственный секретарь
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Вратарь женского клуба ЦСКА Эльвира Тодуа в интервью «СЭ» прокомментировала победу в Суперкубке России над «Зенитом» (1:0).

— После победы в Суперкубке России над «Зенитом» теперь ты, как и говорила, в России выиграла все! Пора заканчивать?

— Нет, еще не все, подожди, еще требла не было (смеется). Дубль был только пока (победа в чемпионате и победа в Кубке России. — Прим. «СЭ»). С каждым годом какой-то новый вызов или новый кубок, которого мне недостает. Так и появляется мотивация поиграть подольше.

— Еще в медиалиге ты ничего не выигрывала.

— Ну, там я могу играть сколь угодно долго, до посинения, когда закончу. Пока цель — требл в профессиональном футболе, а там посмотрим.

— Как отпраздновали этот долгожданный трофей?

— Не сказала бы, что очень ярко. Как-то все быстро. Если бы это был конец чемпионата и мы бы откуда-то летели, наверное, немножко пошумели бы. А так нет времени. Полились в раздевалке победным шампанским — и в путь. 15 июня уже новая игра в чемпионате с «Локо», а 22 июня снова «Зенит». А так, конечно, очень-очень рада. Ну сколько можно, три года никак не давался.

Женская команда ЦСКА выпервые в истории выиграла Суперкубок России. Трофей разыгрывался в четвертый раз.

Эльвира Тодуа. Эльвира Тодуа: «Премиальные за победу в Суперкубке потрачу на зубы»
Эльвира Тодуа
Футбол
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