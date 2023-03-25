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Женский футбол

Сегодня, 18:28

Зарема Салихова поделилась мнением о развитии женского футбола

Мария Гусева
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о развитии женского футбола.

«Женский футбол набрал популярность в Северной Америке и добился потрясающих результатов в Европе, — цитирует Metaratings.ru Салихову. — Конечно, России хотелось так же. Плюс наличие женских команд становится обязательным требованием от УЕФА. Но давайте разбираться детально, за счет чего в Европе женский футбол собирает полные стадионы.

Первое — маркетинг и привлечение инвестиций в бренд клуба через франчайзинг. То есть открытие футбольных школ и академий по всему миру. В итоге девочки мечтают попасть в академию «Челси» или «ПСЖ», потому что представительства есть на всех континентах.

Что и куда может привезти РФС? Даже российский мужской футбол сам нуждается, чтобы нам привозили все технологии. Женская тренерская школа на нулевом уровне.

Второе — максимизированный коммерческий доход. Женский футбол — огромная статья дохода для клуба, зарабатывают на всем, начиная от физиологических потребностей женщин, заканчивая ТВ-правами на трансляции.

Вернемся к российским реалиям: иностранные компании, готовые крупно инвестировать покинули российские рынки, мелкие — пытаются выжить в условиях недостатка комплектующих и высоких транспортных издержек.

Третье — развитие любого футбольного проекта требует наличия развитых соцсетей не просто для красивых фотографий. Что в России с соцсетями? Снова огромный минус для российского футбола.

И что у нас с футбольными амбассадорами? Кто-нибудь без гугла назовет капитанов женских команд «Зенита», «Динамо» или ЦСКА? Даже просто пяти имен футболисток мало кто назовет. Без развитых соцсетей, которыми живет современная молодежь, и с Fan ID на стадионах не будет заполняемости трибун. И интереса к женскому футболу не будет. И самое смешное, что в России нет скаутов, разбирающихся в женском футболе.

Так что, конечно, футбольным небожителям хочется, чтобы у «Спартака» была женская играющая команда, а не просто существовала для галочки. Ведь женскому «Зениту» скучненько. И женскую сборную надо сформировать для игр с Узбекистаном и Таджикистаном".

Источник: Metaratings.ru
Футбол
Зарема Салихова
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