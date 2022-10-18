Защитница «Зенита» Симановская: «Чемпионство — это всегда здорово»

Защитница «Зенита» Вера Симановская поделилась впечатлениями от победы в женском чемпионате России.

— Чемпионство — это всегда здорово. Мы все любим выигрывать. Эмоции только самые положительные, их много, и я надеюсь, что это только начало.

— За три года «Зенит» проделал путь от создания женской команды до золотых медалей суперлиги. Насколько была ощутима уверенность, что за такой срок команде удастся добыть историческое золото?

— В такой инфраструктуре и с таким развитием клуба это очень даже ощущалось. Тут видно, как все работают, стараются. Это чемпионство — результат работы огромного количества людей. Когда ты работаешь, ты получаешь то, что ты наработал. Работа игроков и всех людей, которые нам помогали, в совокупности дала такой результат. Помимо партнеров по команде, тренерского и административного штаба есть очень большое количество людей, которым хочется сказать спасибо за то, что они постоянно работали и помогали нам во всех мелочах, — цитирует «Спорт День за Днем» Симановскую.

15 октября «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» (0:0) в матче женского чемпионата России и гарантировал себе победу в турнире. Женская команда «Зенита» впервые в истории стала чемпионом страны.