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Женский футбол

Сегодня, 11:44

Защитник «Зенита» Куропаткина считает, что женский футбол в России становится популярнее

Виктория Кравченко
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Защитник команды «Зенита» Вероника Куропаткина рассказала, что женский футбол становится популярнее в России. Она считает, что появилось больше профессионализма, академий и клубов.

«Не хватило забить первыми и вообще забить, но считаю, что играли лучше, чем ЦСКА, создали много моментов, но не залетело. Становится ли популярным женский футбол в России с учетом посещаемости матча? Безусловно, атмосфера классная, особенно когда играли за воротами с нашими болельщиками, очень хорошо поддерживали. Женский футбол развивается с огромной скоростью, с молниеносной. Ты видишь болельщиков, они видят, что ты помахал им, у них очень много счастья от этого, такого раньше не было. Они смотрят на нас по-особенному, хотя мы не звезды, обычные девчонки. Когда такое видишь, очень приятно», — цитирует Куропаткину ТАСС.

Куропаткина также считает, что система видеоассистента рефери (ВАР) не так необходима в женском футболе.

Источник: https://tass.ru/sport/21057303
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