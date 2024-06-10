Защитник «Зенита» Куропаткина считает, что женский футбол в России становится популярнее

Защитник команды «Зенита» Вероника Куропаткина рассказала, что женский футбол становится популярнее в России. Она считает, что появилось больше профессионализма, академий и клубов.

«Не хватило забить первыми и вообще забить, но считаю, что играли лучше, чем ЦСКА, создали много моментов, но не залетело. Становится ли популярным женский футбол в России с учетом посещаемости матча? Безусловно, атмосфера классная, особенно когда играли за воротами с нашими болельщиками, очень хорошо поддерживали. Женский футбол развивается с огромной скоростью, с молниеносной. Ты видишь болельщиков, они видят, что ты помахал им, у них очень много счастья от этого, такого раньше не было. Они смотрят на нас по-особенному, хотя мы не звезды, обычные девчонки. Когда такое видишь, очень приятно», — цитирует Куропаткину ТАСС.

Куропаткина также считает, что система видеоассистента рефери (ВАР) не так необходима в женском футболе.