Женский «Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом России

Футболистки «Зенита» обыграли ЦСКА в матче 26-го тура чемпионата России — 1:0.

Игра прошла на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. Единственный гол в этой встрече забила коста-риканская полузащитница Присцила Шиншилла.

Женский «Зенит» набрал 68 очков за сезон и занял первое место в турнирной таблице, выиграв чемпионат страны в третий раз подряд.

ЦСКА с 62 баллами финишировал на второй позиции. Футболистки московской команды в четвертый раз подряд стали вице-чемпионками Суперлиги.

Суперлига

26-й тур

«Зенит» — ЦСКА — 1:0 (1:0)

Гол: Шиншилла, 34.

«Зенит»: Воскобович, Цыбутович, Лазаревич, Мирзалиева, Чернова, Гживиньска (Ишмухаметова, 90+3), Андреева, Пантюхина (Симановская, 89), Поздеева, Коровкина (Швендески, 70), Шиншилла.

ЦСКА: Ананьева, Дамьянович, Братко, Мануйлова, Плешкова, Ордега (Ачоян, 72), Смирнова, Петрова, Кишмахова, Чавич, Яковлева.

Предупреждения: Гживиньска, 10. Дамьянович, 37. Швендески, 74. Яковлева, 89.

Судья: Горячева (Рязань).

16 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».