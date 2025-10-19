Видео
19 октября, 22:19

Женская команда «Зенита» перекрасила сетку футбольных ворот в поддержку акции «Розовый октябрь»

Фото ЖФК «Зенит»

Состоявшийся в субботу, 18 октября, матч 24-го тура женской Суперлиги «Зенит» — «Звезда-2005» (5:1) посвящен международной акции «Розовый октябрь».

Во всем мире октябрь — месяц информирования о раке молочной железы, и «Зенит» поддерживает эту инициативу.

— Считаю, что очень важно напоминать о здоровье, чтобы люди обращали на него внимание, — приводит слова вратаря «Зенита» Юлии Гринченко официальный сайт сине-бело-голубых. — Мы участвуем в этой акции каждый год. Если хотя бы 10 процентов людей сможем к ней привлечь, будет здорово. Сетка ворот розового цвета — это очень красиво. Было бы интересно, если бы у всех в Суперлиге были розовые сетки. Это стало бы нашей отличительной чертой.

Уже пятый год «Зенит» находит новые яркие форматы открыто говорить об этом. В прошлом году девушки вышли на поле в розовых боксерских перчатках, а в этом сезоне на футбольных воротах появилась розовая сетка — символ того, что стоять на воротах своего здоровья — главный приоритет для каждого человека.

  • Sasha Zhuk

    Принцип команд великого спортивного города в кавычках -купим кого захотим ,за сколько скажете не всегда работает ,особенно в женских видах ,к общей радости ,так ,что остается сетку красить

    04.11.2025

  • ФОКСИ

    Лучше бы на поле такое рвения проявляли.... а то , по итогоам сезона и получат розовые медали....

    20.10.2025

