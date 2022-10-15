Женская команда «Зенита» впервые в истории стала чемпионом России

Сегодня, 18:04
«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» (0:0) в матче женского чемпионата России. Благодаря этому результату сине-бело-голубые гарантировали себе победу в турнире.
После четырех игр заключительной стадии чемпионата России у «Зенита» 33 очка. У идущего на второй строчке ЦСКА — 24.
Женская команда «Зенита» впервые в истории стала чемпионом страны.
Также в этом сезоне «Зенит» может выиграть Кубок России. В финале команда Ольги Порядиной встретится с ЦСКА. Матч состоится 5 ноября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования