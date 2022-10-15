Женская команда «Зенита» впервые в истории стала чемпионом России

«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» (0:0) в матче женского чемпионата России. Благодаря этому результату сине-бело-голубые гарантировали себе победу в турнире.

После четырех игр заключительной стадии чемпионата России у «Зенита» 33 очка. У идущего на второй строчке ЦСКА — 24.

Женская команда «Зенита» впервые в истории стала чемпионом страны.

Также в этом сезоне «Зенит» может выиграть Кубок России. В финале команда Ольги Порядиной встретится с ЦСКА. Матч состоится 5 ноября.