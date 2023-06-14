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Сегодня, 18:01

Женская сборная России по футболу проведет два товарищеских матча против команды Ирана

Алина Савинова
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что женские сборные России и Ирана по футболу проведут две товарищеские игры в июле.

«Женские сборные России и Ирана проведут два матча в июле — в Казани и Москве. Возможно, еще женская сборная России проведет матч против команды Китая вне окна Международной федерации футбола (ФИФА), но это требует, скажем так, изменения календаря и договоренностей с клубами. Надеюсь, что мы все согласуем с клубами и у нас будет возможность сыграть с командой Китая», — приводит ТАСС Слова Митрофанова.

Российский клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.

В марте женская юниорская национальная команда России приняла участие в чемпионате Федерации футбола Южной Азии среди игроков до 17 лет под национальным флагом.

Источник: https://tass.ru/sport/18009959
Футбол
Максим Митрофанов
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