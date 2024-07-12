Женская сборная России по футболу разгромно проиграла команде КНДР

Женская сборная России по футболу потерпела разгромное поражение от команды КНДР в товарищеском матче — 0:3.

Встреча проходила в Москве. Россиянки впервые с 2021 года сыграли в столице России при зрителях. У северокореянок по голу в этом матче забили Сон Ок Хон (30-я минута), Зин Хон Хан (34-я) и Су Рим Ким (85-я).

15 июля команды проведут вторую товарищескую встречу, которая также состоится в Москве и начнется в 19.00 по местному времени.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.