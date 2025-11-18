Женская сборная России в ноябре проведет два матча с КНДР

Женская сборная России проведет два товарищеских матча с КНДР, сообщает пресс-служба национальной команды. Игры пройдут 27 и 30 ноября. Начало — в 10.00 по московскому времени. Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Пхеньяне, который продлится с 22 ноября по 2 декабря. Сборная КНДР занимает 10-е место в рейтинге ФИФА. Команда является трехкратным чемпионом Азии.