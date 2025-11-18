Женская сборная России в ноябре проведет два матча с КНДР

18 ноября, 15:55
Женская сборная России проведет два товарищеских матча с КНДР, сообщает пресс-служба национальной команды.
Игры пройдут 27 и 30 ноября. Начало — в 10.00 по московскому времени.
Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Пхеньяне, который продлится с 22 ноября по 2 декабря.
Сборная КНДР занимает 10-е место в рейтинге ФИФА. Команда является трехкратным чемпионом Азии.
Да и мужская сборная может побороться со сборной КНДР за звание абсолютного чемпиона мира по версии чучхэ.
