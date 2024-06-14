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Женский футбол

Сегодня, 12:42

Женская сборная России упала в рейтинге ФИФА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Женская сборная России по футболу потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА.

Россиянки опустились с 26-го на 27-е место в обновленной версии рейтинга, который опубликован на сайте ФИФА 14 июня. В активе российской сборной 1703,92 балла.

Лидерство в рейтинге сохранила сборная Испании (2099,89 балла). На второе место поднялась Франция (2029,52). На третье опустилась Англия (2023,47).

Женская сборная России в 2024 году провела 5 товарищеских матчей — национальная команда разгромила Ботсвану (4:0), дважды обыграла Эквадор (4:0, 3:2) и дважды встретилась с Уругваем (1:1, 1:2).

Футбол
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