Женская сборная Швеции в четвертый раз в истории завоевала бронзу на чемпионате мира

Сборная Швеции стала бронзовым призером чемпионата мира по футболу среди женщин 2023 года.

В матче за третье место шведские футболистки обыграли национальную команду Австралии со счетом 2:0. Забитыми голами отметились Фридолина Рольфе и Косоваре Аслани.

Сборная Швеции в четвертый раз в истории завоевали бронзовые награды мирового первенства. До этого шведки занимали третье место в 1991, 2011 и 2019 годах.

В финале женского ЧМ-2023 сыграют сборные Испании и Англии. Матч пройдет в воскресенье, 20 августа.