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Сегодня, 19:09

Женская юниорская сборная России дважды сыграет с Сербией

Иван Шитик
Корреспондент

С 3 по 12 октября женская юниорская сборная России (U-17) проведет учебно-тренировочный сбор в Сербии, сообщает сайт РФС.

В рамках сбора команда сыграет два товарищеских матча со сверстницами из сборной Сербии.

Для участия в сборе тренерский штаб во главе с Валентином Гаввой вызвал 20 игроков.

Вратари: Ульяна Обухова (ЦСКА), София Прохорова («Чертаново»).

Защитники: Василиса Авдиенко, Арина Кадигроб (обе — «Краснодар»), Лилия Барсукова, Дарья Котлова, Олеся Луговская (все — «Локомотив»), Анастасия Князева («Лидер»), Виктория Крюкова, Ангелина Осауленко (обе — «Чертаново»), Кристина Перминова (ЦСКА), Мария Степашева («Крылья Советов»).

Полузащитники: Марине Ачоян, Алиса Шеркунова (обе — ЦСКА), Елена Голик («Лидер»), Дарина Кудзиева («Ротор»), Полина Павлова («Локомотив»), Екатерина Сергеева («Динамо»).

Нападающие: Анастасия Каратаева («Чертаново»), Екатерина Сарвилина («Крылья Советов»).

Источник: https://rfs.ru/news/216813
Сборная России по футболу
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