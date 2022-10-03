Женская юниорская сборная России дважды сыграет с Сербией

Сегодня, 19:09
С 3 по 12 октября женская юниорская сборная России (U-17) проведет учебно-тренировочный сбор в Сербии, сообщает сайт РФС.
В рамках сбора команда сыграет два товарищеских матча со сверстницами из сборной Сербии.
Для участия в сборе тренерский штаб во главе с Валентином Гаввой вызвал 20 игроков.
Вратари: Ульяна Обухова (ЦСКА), София Прохорова («Чертаново»).
Защитники: Василиса Авдиенко, Арина Кадигроб (обе — «Краснодар»), Лилия Барсукова, Дарья Котлова, Олеся Луговская (все — «Локомотив»), Анастасия Князева («Лидер»), Виктория Крюкова, Ангелина Осауленко (обе — «Чертаново»), Кристина Перминова (ЦСКА), Мария Степашева («Крылья Советов»).
Полузащитники: Марине Ачоян, Алиса Шеркунова (обе — ЦСКА), Елена Голик («Лидер»), Дарина Кудзиева («Ротор»), Полина Павлова («Локомотив»), Екатерина Сергеева («Динамо»).
Нападающие: Анастасия Каратаева («Чертаново»), Екатерина Сарвилина («Крылья Советов»).