Женская юниорская сборная России под флагом страны выступит в турнире УЕФА среди игроков до 17 лет

Старший тренер женской юниорской сборной России Елена Медведь сообщила, что команда выступит на чемпионате Федерации футбола Южной Азии среди игроков до 17 лет под национальным флагом.

«В чемпионате Федерации футбола Южной Азии среди девушек до 17 лет, проводящемся в рамках программы UEFA Assist, примет участие женская юниорская сборная России U-16 под моим руководством. Команда прибывает в Бангладеш 18 марта. В турнире примут участие пять команд. Помимо сборной России это Индия, Бангладеш, Бутан и Непал. Мы сыграем в один круг, команда, набравшая больше всего очков, станет победителем. Да, сборная России выступит под флагом страны и с гимном», — приводит ТАСС слова Медведь.

Чемпионат Федерации футбола Южной Азии среди игроков до 17 лет пройдет в Дакке (Бангладеш) с 20 по 28 марта.