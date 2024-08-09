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Сегодня, 11:26

Женские сборные России и Уганды могут провести товарищеский матч осенью

Виктория Кравченко
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Пресс-секретарь Федерации футбола Уганды Хусейн Тмо рассказал, что в ближайшее время может быть организован товарищеский матч между женскими сборными.

Он также отметил, что товарищеский матч между мужскими сборными невозможен.

«У Уганды уже запланированы игры в сентябре, октябре и ноябре. Но у нас есть планы организовать матч между женскими сборными этой осенью», — цитирует Тмо Sport24.

Женские сборные России и КНДР провели два товарищеских матча в столице России. Обе встречи прошли на стадионе «Москвич». 12 июля игра завершилась победой футболисток КНДР (3:0), а 15-го числа — ничьей (0:0).

Источник: Sport24
Сборная России по футболу
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