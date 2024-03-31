Женский «Спартак» одержал первую победу в чемпионате России

Женская команда «Спартака» одержала первую победу в чемпионате России.

В третьем туре красно-белые разгромили «Крылья Советов» (6:1). Дубль оформила Наталья Машина. Еще по голу забили Наталья Морозова, Кристина Черкасова, Татьяна Морина и Татьяна Чередина.

За «Крылья» отличилась Маргарита Медведь.

Женская команда «Спартака» проводит первый сезон в своей истории. Клуб объявил о создании женской команды в октябре прошлого года.

«Спартак» (4 очка) поднялся на седьмое место в чемпионате России. «Крылья Советов» (0) замыкают турнирную таблицу.