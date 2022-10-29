Завершилась женская Суперлига-2022: «Локомотив» нанес первое поражение чемпиону «Зениту»

29 октября, 23:21
Женская команда «Зенита» минимально проиграла «Локомотиву» (0:1) в заключительном матче Суперлиги. Ранее петербуржский клуб впервые в истории досрочно оформил чемпионство, набрав 34 очка.
Серебряные медали завоевали футболистки ЦСКА, обыграв «Ростов», бронза — у «Локомотива».
Сезон завершится 4 ноября, когда «Зенит» и ЦСКА сыграют в финале кубка России на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
Отметим, Суперлига в этом сезоне проходила в новом формате: сначала команды сыграли два круга каждый с каждым, а затем разделились на две четверки (первая разыграла места с 1 по 4, вторая — с 5 по 8).
Методология
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Основные источники исследования