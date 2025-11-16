Видео
16 ноября, 21:00

Скандал в «Рубине»: 11-летнюю футболистку заставили таскать ворота в наказание. Она сломала ногу и может завершить карьеру

11-летняя футболистка «Рубина» сломала ногу из-за наказания тренера
Егор Сергеев
корреспондент
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Будут разбирательства.

В академии «Рубина» скандал: 11-летняя футболистка получила тяжелый перелом ноги, когда тренер в качестве наказания заставила ее переносить футбольные ворота. Врачи утверждают, что девочка может завершить карьеру, а родители написали заявление в полицию.

«Ворота выскользнули и упали на ногу»

Инцидент произошел 22 сентября на тренировке. По словам девочки, тренер Юлия Балыкова заставила ее и подругу перетаскивать ворота в наказание. «Они были очень тяжелые, и чисто логически мы не могли их перенести. Мы попытались, потянули их на себя — но они выскользнули у меня из рук и упали на ногу», — рассказала юная футболистка Telegram-каналу «Mash на спорте».

В результате падения инвентаря ребенок получил закрытый перелом четвертой и пятой плюсневых костей правой стопы. По информации источника, врачи диагностировали травму, после которой о профессиональном футболе можно забыть на пять лет, что в 11 лет равносильно завершению карьеры.

Полиция и позиция клуба

Мать девочки написала заявление в полицию. По данным «Вечерней Казани», в действиях Балыковой усмотрели состав преступления, но дело пока остается без движения — его передавали в Следственный комитет, затем вернули в МВД.

В пресс-службе «Рубина» подтвердили инцидент и заявили о готовности нести ответственность. «Футбол — контактный вид спорта, поэтому подобные инциденты случаются. Ребенок получил травму во время тренировки. Клуб готов взять на себя весь объем по восстановлению и реабилитации ребенка», — сообщили «СЭ» в клубе.

Там добавили, что ведут переговоры о досудебном урегулировании. Однако для юной футболистки, занимавшейся в академии с 8 лет, это вряд ли станет утешением — врачи почти не оставляют шансов на возвращение в большой футбол.

25

  • Valery Petrukhin

    Бред несёте!

    17.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Ну и дурак ты недоумок.

    17.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Какой в 11 лет якобы "профессиональный футбол"? Переносные футбольные ворота, сделанные из металлических труб, две девочки по 11 лет не смогли бы и приподнять. Ворота, сделанные из дюралле-алюминиевых труб, легкие и их свободно вдвоем девочки перенесли бы. Если одна из девочек уронила подьемные ворота себе на ногу, то это травматический случай по вине одной из девочек. Тренер тут виноват только косвенно. Хотя вины это не снимает, так как тренер отвечает за всё, что происходит во время тренировки своих воспитанников.

    17.11.2025

  • hamal

    Да не в нежности дело. Вернее, как раз в нежности психики ребёнка. Детский тренер должен быть ещё и педагогом. Сами будто детьми не были. А ребёнок, когда ему обидно, делает многие вещи "назло". Вот и тут могла ворота рвануть неаккуратно под влиянием эмоций, и не удержать, когда они быстро валиться начали (тут и мальчик 11 лет не удержит). А ситуаций в спорте, когда тренеры относятся к детям как к ничтожествам - полно. Просто не везде на детей ворота при этом падают. Не знаю, впрочем, куда в таких случаях смотрят родители ...

    17.11.2025

  • hamal

    Полностью поддерживаю, но у взрослых есть куча всяких крючков для манипулирования. "Отчислю", "будешь на скамейке сидеть" итд. - лишь первое, что пришло в голову ... Хотя для того и родители нужны, чтоб научили и помогли не прогибаться под вот такое. В любом случае, "такой футбол нам не нужен"!

    17.11.2025

  • Timka1401

    не вижу вины Рубина и тренера ! если именно у него из рук выскользнуло , то сама виновата , надо держать было нормально !

    17.11.2025

  • Belousov

    Во почему если скотское отношение к людям, то это обязательно Казань?

    17.11.2025

  • Хидетоши Наката

    Раз произошло значит вина тренера есть. Жалко в первую очередь ребенка, но и тренера клеймить тоже не хочется, возможно нормальная девушка и работник, просто не повезло. Как по мне так компенсировать всё должен "Рубин", коль скоро это их работник и игрок из их системы. А уж как клуб потом разберется с тренером это их дело. Девочке здоровья, тренеру урок на будущее.

    17.11.2025

  • darkzmej

    А если бы ворота упали не на ногу, а на голову? Тогда девочка бы кончилась.

    17.11.2025

  • darkzmej

    Ворота таскают пацаны, и то человек по 10-12. А 2 девочки 11 лет в принципе не способны на это.

    17.11.2025

  • Oleg Krymov

    Может, не стоит тогда девочек тренировать? Да и нынешних мальчиков тоже, слишком нежные. Нет ни одного профессионального футболиста, который не таскал бы в детстве ворота. А тренере не повезло, конечно.

    17.11.2025

  • kolobok27

    Дети пластиковые пошли, в наше время такого не было

    17.11.2025

  • Evgeniy0001974

    Карьера в женском футболе...я вас умоляю. После лечения, если захочет и Бог даст сделает она карьеру и как надо сделает.

    17.11.2025

  • Evgeniy0001974

    Наверняка она не первая и не последняя это делала. Но руки у нее оказались крюками, что не понятного? Согласен, с яичницы дома на до начинать.

    17.11.2025

  • Evgeniy0001974

    1. Ломал ногу 3 раза - надо постараться завершить "карьеру". Ничего страшного в этом нет. 2. Чтото подобное делать в наказание - это нормально для нашего футбола. Или выпервый раз это слышите? 3. Ну давай признаемся, что это несчастный случай и отстанем от клуба и тренера. 4. Нет, я против таких наказаний.

    17.11.2025

  • hottie

    Печально че. Девочка могла бы сказать, что ей тяжело и отказаться тащить эти ворота.

    17.11.2025

  • КирпичИнвест

    Егор Сергеев, а не в падлу жарить горячие темы? Второй раз за день... ИгрьЯклич Рабинер учит по другому Обратись, может и получится не на халяву называться корреспондентом, а по делу

    16.11.2025

  • muob

    "после которой о профессиональном футболе можно забыть на пять лет, что в 11 лет равносильно завершению карьеры." Пафосно, однако. Она наверное ноздря в ноздрю с Роналду шла.

    16.11.2025

  • Petr Pavlov

    тренер сама таскала в детстве , но у нее смартфона в руке не было

    16.11.2025

  • Динамов

    У ФК Рубин нет разнорабочих для таскания тяжестей? Ну значит и тренершу под суд и в колонию, и главу ФК Рубин туда же за то, что экономит на том, чём экономить недопустимо! А родителям надо бы научить девочку, что если тебе взрослый приказывает сделать что-то, что наносит тебе ВРЕД - то надо спокойно посылать взрослого куда подальше, а не подчиняться ему!

    16.11.2025

  • Владимир К.

    Ты хоть думай, что пишешь. За такое могут и дискредитацию впаять. А бытовухи по глупости у нас сплошь и рядом.

    16.11.2025

  • ValeraK

    Тренер - женщина

    16.11.2025

  • Spartak#05#DAG

    От ареста тренера толку не будет тем более! Уж лучше полюбовно договориться

    16.11.2025

  • Топотун

    Татарин

    16.11.2025

  • Dexterous

    Тренера на СВО отправить. Отличный безмозглый материал для прощупывания мин. Девочке не расстраиваться. Возможно это судьба, которая подтолкнет к более интересному будущему!

    16.11.2025

    Футбол
    ФК Рубин (Казань)
