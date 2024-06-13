Эльвира Тодуа: «Премиальные за победу в Суперкубке потрачу на зубы»

Вратарь ЦСКА Тодуа рассказала, на что потратит премиальные за победу в Суперкубке

Одна из самых узнаваемых и медийных футболисток России о победе в Суперкубке, женском футболе и чемпионате Европы.

Суперкубок

— После победы в Суперкубке России над «Зенитом» теперь ты, как и говорила, в России выиграла всё! Пора заканчивать?

— Нет, еще не всё, подожди, еще требла не было (смеется). Дубль был только пока (победа в чемпионате и победа в Кубке России. — Прим. «СЭ»). С каждым годом какой-то новый вызов или новый кубок, которого мне недостает. Так и появляется мотивация поиграть подольше.

— Еще в медиалиге ты ничего не выигрывала.

— Ну, там я могу играть сколь угодно долго, до посинения, когда закончу. Пока цель — требл в профессиональном футболе, а там посмотрим.

— Как отпраздновали этот долгожданный трофей?

— Не сказала бы, что очень ярко. Как-то все быстро. Если бы это был конец чемпионата и мы бы откуда-то летели, наверное, немножко пошумели бы. А так нет времени. Полились в раздевалке победным шампанским — и в путь. 15 июня уже новая игра в чемпионате с «Локо», а 22 июня снова «Зенит». А так, конечно, очень-очень рада. Ну сколько можно, три года никак не давался.

Женский ЦСКА празднует победу в Суперкубке России. Фото ЖФК ЦСКА

— Почему на Суперкубок вышла не ты, а Анастасия Ананьева?

— Это было решением тренера, которое не обсуждается. Если бы мое участие, например в серии пенальти, было бы необходимо и так бы решил тренер, то, конечно бы, я бы вышла и помогла бы чем смогла.

— С такой игрой ЦСКА по силам в этом году и чемпионами стать...

— Дай бог.

— А ты не ощущаешь этого, что команда сейчас очень уверенная в себе, вырывает победы на последних минутах?

— Да не сказала бы. В том году как-то очень легко начали чемпионат, все легко давалось. Но немножко не доехали до чемпионства. А в этом году, наоборот, с пробуксовки начали. По чуть-чуть начинаем приходить в себя, набирать кондиции и делать то, что мы можем. Многие сейчас пишут, что мы не так хороши сейчас по игре, хотя и имеем стопроцентный результат. Но пусть лучше так и останется, если с не самой яркой игрой мы станем первыми.

— «Зенит» чем-нибудь удивил в Суперкубке?

— Если честно, наоборот, только разочаровал. Во второй раз играли на «Газпром Арене», и желания реабилитироваться я не заметила у них (в финале Кубка России ЦСКА выиграл в Санкт-Петербурге 4:1. — Прим. «СЭ»). Наблюдая за игрой со стороны, показалось, что это немного другая команда, нежели в конце того года. Наверное, это логично, когда у тебя такая конкуренция за место в составе и каждый хочет проявить себя с лучшей стороны.

— Слышал, что после победы Надежда Смирнова собиралась часы купить, а Маргарита Черномырдина — холодильник маме...

— Нет, ты все перепутал! (Смеется.) Надя купит холодильник маме, а Ритка себе Apple Watch. У нас все-таки не мужской футбол, и каждая победа — это стимул и небольшой премиальный бонус. Вот девчонки и радовались.

— А ты чего прикупила?

— На зубы все пойдет (смеется). А если серьезно, не знаю пока, я же не играла. Может, потрачу, а может, куда инвестирую.

Фото ЖФК ЦСКА

Вратари

— По твоему мнению, кто сейчас в России в женском футболе голкипер номер 1?

— Если честно, таких пока не вижу. Разочаровываюсь с каждым туром вратарями. Можно играть, можно ошибаться, но не постоянно делать одни и те же ошибки.

— То есть второй Эльвиры Тодуа пока не наблюдается?

— Если по таким критериям, то скажу, как есть — по мне всё посредственно очень. Есть что-то более-менее средненькое, но остальное прям печальненько все. Единственная, и то, к сожалению, получившая травму, — это Дудка в «Чертаново» (Варвара Дудорова. — Прим. «СЭ»). Перспективная девочка, и вот если она будет постоянно играть, то может зацепиться за хороший уровень.

— Топ-3 игрока чемпионата России прямо сейчас?

— Конечно же, наша Таня Петрова, потом Габи из «Зенита» (Габриэла Гживиньска. — Прим. «СЭ») и Лаисса из «Локомотива». По первым турам они выделяются.

— Слышала про возвращение Алсу Абдуллиной из «Челси» в «Локомотив»?

— Да, немного удивилась. Если едешь туда, то надо выжимать максимум, чтобы закрепиться там, иначе какой смысл уезжать?

Юлия Мясникова, Габриэль Онгеге и Эльвира Тодуа с чемпионскими медалями. Фото ЖФК ЦСКА

Евро и сборная

— За чемпионатом Европы будешь следить?

— Конечно! Буду смотреть за французами и португальцами, как обычно.

— Как обычно? Что в них такого?

— Импонирует стиль игры этих команд. А Португалия нравится своим характером. Никому не уступающие парни во главе с Криштиану Роналду. Человек, который сам себя сделал. Люблю трудолюбивых, которые добиваются всего сами.

— А как же Доннарумма и Нойер?

— Доннарумма никогда у меня не стоял в приоритете, за ним не слежу, в отличие от Нойера. Но за Германию не болею, не буду болеть, не нравится и не импонирует эта команда.

— Представь, что наша сборная сыграла бы на этом Евро, как думаешь, далеко бы прошли?

— Очень хотелось бы, чтобы мы там были представлены. И очень жаль, что нас там нет. Думаю, мы выступили бы достойно. Из группы бы точно вышли.

— Твоя карьера в сборной подошла к концу?

— Пока идет упор на молодежь. Если что, я всегда готова вернуться в национальную команду, если это будет нужно. Но никто не знает и нет понимания, когда мы снова будем участвовать в международных матчах.

— Ты одна из самых узнаваемых и медийных не только в ЦСКА, но и во всем российском женском футболе, однако личная жизнь под покровом тумана. Почему?

— Это и есть личная жизнь.

— Но как тебе это удается?

— Я просто никому ничего не рассказываю про нее.

— Ты счастлива?

— А разве видно, что я не счастлива? (Улыбается.)