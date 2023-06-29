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Сегодня, 14:30

Итальянскую футболистку называют самой красивой в стране. Она не согласна, но ее фото только подтверждают титул

Отдел фото «СЭ»
Самая красивая футболистка Италии Агата Чентассо.
Агата Чентассо.
Фото Соцсети
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Рассказываем о спортсменке, красавице и большой скромнице Агате Чентассо.

Агата Изабелла Чентассо до 20 лет занималась баскетболом, но выбрала футбол из-за увлечений семьи. Отец и братья постоянно брали ее гонять мяч во дворе, что окончательно сформировало любовь к виду спорта, где в первую очередь надо действовать ногами, а не руками.

Футболистка Агата Чентассо.

За свою карьеру Агата не добилась больших спортивных успехов, но стала известна благодаря соцсетям, где она регулярно делится фотографиями в купальниках. В интервью Gazzetta dello Sport девушка объяснила, зачем это делает:

«Я счастлива, потому что это привлекает внимание к моему виду спорта. Хочу помочь повысить узнаваемость женского футбола», — сказала футболистка.

Однако позже британское издание The Sun по-своему интерпретировало слова итальянки. Во-первых, англичане приписали слова о самой красивой футболистке самой Агате, а во-вторых, дали еще одну ложную цитату о том, что она не перестанет публиковать откровенные фото, если это поможет популяризации женского футбола.

Увидев это, Чентассо пришлось дать комментарий, в котором она опровергла ложную информацию. «Я никогда не называла себя самой красивой футболисткой Италии. И никогда не общалась с Sun и не говорила той фразы (про откровенные фото). На самом деле я не самая красивая, а самая сильная футболистка. Если что, это шутка, не надо делать из этого новости», — написала она в своих соцсетях.

И все же поклонники в Италии и за ее пределами считают спортсменку очень привлекательной, и с ними сложно не согласиться. Пусть девушка скромничает, но наверняка ей очень приятно слышать о себе подобные отзывы.

Помимо футбола у Агаты есть обычная работа — она трудится соцработником в центре для подростков с умственными отклонениями. Также она занимается теннисом и тайским боксом, а за фигурой ей помогает следить знакомый диетолог.

Досуг девушка проводит вместе с мужем, тоже футболистом Андреа Мильардини, с которым смотрит кино, читает книги и обожает заниматься шоппингом. Футболистка не боится признаваться, что иногда просто сходит с ума по моде.

Источник фото: соцсети Агаты Чентассо

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