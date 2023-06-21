Футбол на месте битвы Гондора с армией Саурона во «Властелине колец»: завораживающая красота

В Новой Зеландии создали футбольный газон в удивительном месте.

С 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии пройдет чемпионат мира по футболу среди женских команд.

К этому событию возле высочайшей точки Новой Зеландии — горы Аораки (3724 м) — создали удивительное футбольное поле.

Фото AFP

Оно находится в живописном месте страны — национальном парке «Маунт-Кук», куда ежегодно приезжает несколько миллионов туристов. Фото AFP

Режиссер Питер Джексон снимал здесь сражение войск Гондора и Рохана с армией Саурона в своей знаменитой кинотрилогии «Властелин колец».

Фото Warner Bros/Courtesy Everett

Фото Warner Bros/Courtesy Everett

Парк считается объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО, поэтому при создании поля соблюдали строгие правила сохранения окружающей среды. Даже разметку нанесли особой, экологически чистой краской.

Фото AFP