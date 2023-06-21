Футбол на месте битвы Гондора с армией Саурона во «Властелине колец»: завораживающая красота

В Новой Зеландии создали футбольный газон в удивительном месте.
С 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии пройдет чемпионат мира по футболу среди женских команд.
К этому событию возле высочайшей точки Новой Зеландии — горы Аораки (3724 м) — создали удивительное футбольное поле.
Фото AFP
Оно находится в живописном месте страны — национальном парке «Маунт-Кук», куда ежегодно приезжает несколько миллионов туристов.
Фото AFP
Режиссер Питер Джексон снимал здесь сражение войск Гондора и Рохана с армией Саурона в своей знаменитой кинотрилогии «Властелин колец».
Фото Warner Bros/Courtesy Everett
Фото Warner Bros/Courtesy Everett
Парк считается объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО, поэтому при создании поля соблюдали строгие правила сохранения окружающей среды. Даже разметку нанесли особой, экологически чистой краской.
Фото AFP
За месяц до старта ЧМ на нем провели товарищеский матч юные новозеландские футболистки. Уникальная футбольная площадка будет новой достопримечательностью страны до окончания турнира.
Фото AFP