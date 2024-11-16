Мюнхенцы поддержали девушку.

Голкипер женской «Баварии» Мала Грос сообщила, что у нее выявили рак. На сайте клуба появилось эмоциональное видео с признанием 23-летней футболистки. В ответ мюнхенцы продлили контракт с девушкой.

Что за вратарь

Грос рассказала, что у нее обнаружили злокачественную опухоль, но не сообщила точный диагноз. Теперь девушка начнет курс лечения — на неопределенный срок она выбыла из участия в тренировочном и игровом процессе. «Болезнь — это вызов, но я не думала, что мне когда-нибудь придется его принять. Уверена, что с помощью, которую я сейчас получаю со всех сторон, я поправлюсь. Я в руках лучших врачей Мюнхена и рассчитываю на помощь команды», — поделилась Мала.

Грос выступает за «Баварию» с лета 2019 года, до этого она играла за «Бохум». Впервые на тренировках команды она побывала в 14-летнем возрасте, но тогда не прошла в состав. С мюнхенцами Мала трижды становилась чемпионкой Германии и в 2024-м даже была впервые вызвана в сборную, однако дебют отложился из-за того, что девушке делали операцию на миндалинах.

Голкипер женской «Баварии» Мала Грос. Фото Getty Images

В клубе поддержали девушку

«Бавария» отреагировала на заболевание девушки красивым жестом — продлением контракта. Теперь ее соглашение с мюнхенцами длится до лета 2026 года. «В такие моменты спорт уходит на задний план. Наш клуб будет находиться вместе с Малой Грос. Она замечательная и сильная личность, она получит всю помощь, которую мы можем ей оказать. Мы будем сопровождать ее в процессе выздоровления — она может положиться на «Баварию», — сообщил президент клуба Герберт Хайнер.

Слова поддержки в адрес девушки высказали многие работники «Баварии». Также клуб попросил воздержаться от запросов по поводу происходящего с Грос. «Трудно подобрать слова. Здоровье и жизнь намного выше спорта. Мы рядом с ней и желаем ей необходимых сил и всего наилучшего. Грос — пример для подражания для болельщиков. Продлением контракта мы хотим внести небольшую поддержку в ее борьбу, чтобы она могла сосредоточиться на своем выздоровлении, — и показать ей, что «Бавария» всегда является ее домом», — подчеркнул спортивный директор Макс Эберль.

Также ранее клуб провел акцию совместно с Немецким фондом доноров костного мозга. Женская «Бавария» предлагала зарегистрироваться всем желающим сдать стволовые клетки для помощи в лечении рака крови. «Мы часто говорим о больших матчах в футболе. За полем многим людям приходится сталкиваться с гораздо большими проблемами в борьбе с раком крови. Поэтому для меня важно быть зарегистрированной в базе потенциальных доноров стволовых клеток», — признавалась футболистка «Баварии» Лена Обердорф.

У каких футболистов тоже был рак

Некоторые известные футболисты ранее тоже сталкивались с онкологическими заболеваниями. В 2014-м злокачественную опухоль обнаружили у бывшего игрока «Ньюкасла» Хонаса Гутьерреса — какое-то время он даже продолжал играть параллельно с лечением. Итальянский защитник Франческо Ачерби вообще дважды излечился от рака, сейчас он выступает за «Интер». Мануэль Нойер из «Баварии» в сезоне-2021/22 перенес три операции из-за рака кожи.