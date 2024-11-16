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У вратаря женской «Баварии» нашли рак. Красивая реакция клуба — продление контракта

«Бавария» продлила контракт с вратарем, у которой выявили рак
Артемий Кутейников
Корреспондент
Голкипер женской «Баварии» Мала Грос
Голкипер женской «Баварии» Мала Грос.
Фото Getty Images
Голкипер женской «Баварии» Мала Грос
Голкипер женской «Баварии» Мала Грос.
Фото Getty Images
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Мюнхенцы поддержали девушку.

Голкипер женской «Баварии» Мала Грос сообщила, что у нее выявили рак. На сайте клуба появилось эмоциональное видео с признанием 23-летней футболистки. В ответ мюнхенцы продлили контракт с девушкой.

Что за вратарь

Грос рассказала, что у нее обнаружили злокачественную опухоль, но не сообщила точный диагноз. Теперь девушка начнет курс лечения — на неопределенный срок она выбыла из участия в тренировочном и игровом процессе. «Болезнь — это вызов, но я не думала, что мне когда-нибудь придется его принять. Уверена, что с помощью, которую я сейчас получаю со всех сторон, я поправлюсь. Я в руках лучших врачей Мюнхена и рассчитываю на помощь команды», — поделилась Мала.

Грос выступает за «Баварию» с лета 2019 года, до этого она играла за «Бохум». Впервые на тренировках команды она побывала в 14-летнем возрасте, но тогда не прошла в состав. С мюнхенцами Мала трижды становилась чемпионкой Германии и в 2024-м даже была впервые вызвана в сборную, однако дебют отложился из-за того, что девушке делали операцию на миндалинах.

Голкипер женской «Баварии» Мала Грос
Голкипер женской «Баварии» Мала Грос.
Фото Getty Images

В клубе поддержали девушку

«Бавария» отреагировала на заболевание девушки красивым жестом — продлением контракта. Теперь ее соглашение с мюнхенцами длится до лета 2026 года. «В такие моменты спорт уходит на задний план. Наш клуб будет находиться вместе с Малой Грос. Она замечательная и сильная личность, она получит всю помощь, которую мы можем ей оказать. Мы будем сопровождать ее в процессе выздоровления — она может положиться на «Баварию», — сообщил президент клуба Герберт Хайнер.

Слова поддержки в адрес девушки высказали многие работники «Баварии». Также клуб попросил воздержаться от запросов по поводу происходящего с Грос. «Трудно подобрать слова. Здоровье и жизнь намного выше спорта. Мы рядом с ней и желаем ей необходимых сил и всего наилучшего. Грос — пример для подражания для болельщиков. Продлением контракта мы хотим внести небольшую поддержку в ее борьбу, чтобы она могла сосредоточиться на своем выздоровлении, — и показать ей, что «Бавария» всегда является ее домом», — подчеркнул спортивный директор Макс Эберль.

Также ранее клуб провел акцию совместно с Немецким фондом доноров костного мозга. Женская «Бавария» предлагала зарегистрироваться всем желающим сдать стволовые клетки для помощи в лечении рака крови. «Мы часто говорим о больших матчах в футболе. За полем многим людям приходится сталкиваться с гораздо большими проблемами в борьбе с раком крови. Поэтому для меня важно быть зарегистрированной в базе потенциальных доноров стволовых клеток», — признавалась футболистка «Баварии» Лена Обердорф.

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У каких футболистов тоже был рак

Некоторые известные футболисты ранее тоже сталкивались с онкологическими заболеваниями. В 2014-м злокачественную опухоль обнаружили у бывшего игрока «Ньюкасла» Хонаса Гутьерреса — какое-то время он даже продолжал играть параллельно с лечением. Итальянский защитник Франческо Ачерби вообще дважды излечился от рака, сейчас он выступает за «Интер». Мануэль Нойер из «Баварии» в сезоне-2021/22 перенес три операции из-за рака кожи.

ФК Бавария

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