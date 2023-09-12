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Сегодня, 22:45

Акинфеев поделился воспоминаниями о пропущенном мяче от сборной Кореи на ЧМ-2014

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Игорь Акинфеев в матче со сборной Южной Кореи.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Голкипер ЦСКА и бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев вспомнил о матче группового этапа чемпионата мира — 2014 между сборными России и Южной Кореи (1:1).

«Когда я упал в эти ворота, передо мной пролетела вся моя футбольная карьера, вся моя жизнь. Я понимал, что подвел многомиллионную армию болельщиков. В первую очередь, когда я сел в автобус, написал родителям и извинился. Я сделал это, потому что понимал, какой будет масштаб хейта. Мне было обидно не за себя, а за людей, которые меня воспитали. Я свою семью предал в этот момент, у меня не получилось сделать какую-то хорошую историю. Я уже в воротах тогда понимал, что меня будут топтать, как бы я ни сыграл оставшиеся матчи — будут уничтожать. Но я знал, что надо вставать с колен. Была колоссальная поддержка от тренерского штаба, от клуба, от людей, которые меня любят, от друзей, от семьи. Я понимал, что больше не хочу их предать», — сказал Акинфеев в интервью на YouTube-канале ЦСКА.

Встреча между сборными России и Южной Кореи прошла 18 июня 2014 года. На 68-й минуте Акинфеев не смог зафиксировать мяч в руках, после чего снаряд залетел в ворота. Матч завершился со счетом 1:1.

На чемпионате мира в Бразилии сборная России заняла третье место в своей группе и не смогла пройти в плей-офф турнира.

Источник: https://youtu.be/OBZ2YYBEFCQ?t=2702
Игорь Акинфеев
Футбол
Сборная России по футболу
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