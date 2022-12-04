1/8 финала остается лучшим достижением Австралии на ЧМ. В 2006-м команда проиграла будущим чемпионам

Сборная Аргентины победила команду Австралии со счетом 2:1 и пробилась в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре.

1/8 финала остается лучшим достижением Австралии на чемпионате мира. Они также выходили в 1/8 в 2006 году, но проиграли будущим чемпионам мира итальянцам.

В 1/4 финала сборная Аргентины 9 декабря встретится с командой Нидерландов.