14-летнего подростка сбили насмерть в Монпелье после матча Франция — Марокко

14-летний подросток погиб в Монпелье в результате беспорядков после полуфинала ЧМ-2022 Франция — Марокко (2:0), сообщает BFM TV со ссылкой на пресс-службу префектуры департамента Эро.

Молодого человека сбил автомобиль. Сразу после случившегося подростка доставили в местную больницу и попытались оказать необходимую медицинскую помощь, но он скончался в госпитале.

Водитель скрылся с места преступления, полиция уже обнаружила его машину. Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

В соцсетях появилось возможное видео случившегося. Группа болельщиков обступила белую машину на одной из улиц, один из фанатов попытался сорвать французский флаг, который свисал из окна автомобиля. После этого водитель резко нажал на газ и поехал в сторону толпы, развернулся и сбил человека, который оказался у него на пути.

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь в Париже за беспорядки были задержаны 170 человек.

В финале ЧМ-2022 сборная Франции сыграет против Аргентины. Матч состоится в воскресенье, 18 декабря, и начнется в 18.00 (мск).