170 человек по всей Франции были задержаны за беспорядки после полуфинала ЧМ-2022

Во Франции прошла волна беспорядков после полуфинала ЧМ-2022, в котором французы победили сборную Марокко (3:0).

Как сообщает AFP, по всей стране были задержаны 170 человек, более 100 из которых — в Париже, где были массовые столкновения фанатов с полицией на Елисейских полях. В том числе в столице страны задержали группу из 40 человек за ношение запрещенного оружия.

Также беспорядки были зафиксированы в Монпелье, Лионе, Ницце и многих других городах Франции. В общей сумме в охране порядка по стране были задействованы более 10 тысяч полицейских.

Отмечается, что в соседней с Францией Бельгии за минувшую ночь были задержаны более 100 болельщиков.

В финале ЧМ-2022 Франция сыграет против Аргентины. Матч состоится в воскресенье, 18 декабря, и начнется в 18.00 (мск).