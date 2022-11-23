Мусиала — самый молодой участник ЧМ в составе Германии с 1958 года

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала вышел в стартовом составе матча против Японии в групповом турнире чемпионата мира-2022.

Таким образом, хавбек в возрасте 19 лет и 270 дней стал самым молодым игроком сборной Германии, который принимает участие в ЧМ с 1958 года. Тогда в составе бундестим сыграл Карл-Хайнц Шнеллингер (19 лет и 72 дня).

В истории сборной Германии только три игрока-дебютанта ЧМ были моложе Мусиалы.