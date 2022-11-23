23 ноября, 15:59
Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала вышел в стартовом составе матча против Японии в групповом турнире чемпионата мира-2022.
Таким образом, хавбек в возрасте 19 лет и 270 дней стал самым молодым игроком сборной Германии, который принимает участие в ЧМ с 1958 года. Тогда в составе бундестим сыграл Карл-Хайнц Шнеллингер (19 лет и 72 дня).
В истории сборной Германии только три игрока-дебютанта ЧМ были моложе Мусиалы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования