37-летний Модрич повторил рекорд Шилтона и Дзоффа на ЧМ

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич вышел в основном составе команды на матч за 3-е место на ЧМ-2022 против команды Марокко.

Таким образом, 37-летний хавбек сыграл во всех семи матчах Хорватии на ЧМ-2022.

Ранее только вратари Питер Шилтон (1990) и Дино Дзофф (1982) проводили семь матчей на одном чемпионате мира в возрасте 37+ лет.