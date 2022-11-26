62-летний болельщик Уэльса скончался во время матча своей команды с Ираном на ЧМ-2022

26 ноября, 16:46
Болельщик сборной Уэльса скончался во время матча своей команды против Ирана на чемпионате мира-2022. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, 62-летний болельщик приехал на игру со своим сыном и друзьями. Во время матча валлиец скончался от естественных причин.
«Очень горько слышать, что один из наших болельщиков скончался здесь. Наши соболезнования обращены семье и, конечно, мы здесь, чтобы поддержать, как можем», — сказал председатель футбольной ассоциации Уэльса Ноэль Муни.
В матче 2-го тура групповой стадии чемпионата мира-2022 Уэльс проиграл Ирану со счетом 0:2. После двух игр команда занимает последнее место в группе В (1 очко).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования