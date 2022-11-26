62-летний болельщик Уэльса скончался во время матча своей команды с Ираном на ЧМ-2022

Болельщик сборной Уэльса скончался во время матча своей команды против Ирана на чемпионате мира-2022. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, 62-летний болельщик приехал на игру со своим сыном и друзьями. Во время матча валлиец скончался от естественных причин.

«Очень горько слышать, что один из наших болельщиков скончался здесь. Наши соболезнования обращены семье и, конечно, мы здесь, чтобы поддержать, как можем», — сказал председатель футбольной ассоциации Уэльса Ноэль Муни.

В матче 2-го тура групповой стадии чемпионата мира-2022 Уэльс проиграл Ирану со счетом 0:2. После двух игр команда занимает последнее место в группе В (1 очко).