7 офсайдов Аргентины за первый тайм — это больше, чем было у команды за весь ЧМ-2018 в России

Игроки сборной Аргентины 7 раз попадали в офсайд в первом тайме матча против Саудовской Аравии в групповом турнире ЧМ-2022.

Это больше, чем было у южноамериканцев за весь чемпионат мира-2018 в России (6).

К середине второго тайма количество офсайдов у Аргентины выросло до 8. У Саудовской Аравии — 0.