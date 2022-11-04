80 болельщиков из Англии и Уэльса бесплатно посетят ЧМ-2022 в обмен на хорошие отзывы

По 40 болельщиков из Англии и Уэльса бесплатно посетят чемпионат мира в Катре в обмен на положительные отзывы в соцсетях. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, болельщикам оплатят перелет и проживание в Катаре. Также им будут платить по 60 фунтов в день и предоставят бесплатные билеты на матчи ЧМ-2022. Вылет эти болельщиков в Катар запланирован на 17 ноября.

Отмечается, что эти болельщики уже получили инструкции распространять позитивные сообщения о ЧМ-2022, петь определенные песни по запросу и сообщать о сообщениях с критикой в социальных сетях. Также этих фанатов специально будут выхватывать телевизионные камеры. Они должны будут провести в стране не меньше двух недель.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. С 16 по 27 ноября в России пройдут матчи 5 и 6 туров группового этапа кубка страны.