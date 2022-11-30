Агент Азмуна: «Сейчас он очень огорчен, поскольку мечтал пройти дальше»

Агент Арманд Дурн, представляющий интересы нападающего сборной Ирана Сердара Азмуна, рассказал, как футболист отреагировал на вылет команды с ЧМ-2022.

«Сейчас он очень огорчен, поскольку мечтал пройти дальше. Сердар хотел выйти из группы, но в то же время он очень счастлив, что смог отыграть определенное количество времени на чемпионате мира и помочь сборной Ирана насколько мог. Впрочем, Иран выдал хороший второй тайм против США, команда отдала все силы», — сказал Дурн «РБ Спорт».

Сердар Азмун принял участие во всех трех матчах сборной Ирана на чемпионате мира в Катаре, однако результативными действиями не отметился.