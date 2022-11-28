Агент Барбоза не считает Португалию фаворитом в матче с Уругваем на ЧМ-2022

Футбольный агент Паулу Барбоза оценил шансы сборной Португалии в матче второго тура чемпионата мира в Катаре с национальной командой Уругвая.

«Я не думаю, что Португалия будет фаворитом. У Уругвая очень сильная команда, они имеют очень много талантливых игроков. Нужно сыграть намного лучше, чем в прошлом матче, потому что у Уругвая великолепная команда. Это будет решающим матчем для нас. Я бы оценил шансы 50 на 50, будет тяжелый матч для сборной Португалии», — приводит слова Барбозы Metaratings.ru.

Матч Португалия — Уругвай пройдет 28 ноября. Начало — в 22.00.